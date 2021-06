Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Motorradfahrer schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Motorradfahrer schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor ist am Donnerstag ein Kradfahrer schwer verletzt worden. Der 19-Jährige war gegen 07:40 Uhr mit seinem Motorrad auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Voßbarg unterwegs als er ersten Erkenntnissen nach den Abbiegevorgang des vorausfahrenden 30-jährigen Mercedesfahrers übersah und diesen touchierte. Im Anschluss prallte er gegen ein Zaunelement und landete schlussendlich im Seitenraum. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt.

