Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinwirkung

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 25.02.2021 gegen 07.00 Uhr wurde ein 66-jähriger Pkw-Fahrer in der Friedrichstraße in Wittlich angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung, ein Alkoholtest ergab 1,2 Promille. Seine Fahrerlaubnis war ihm bereits wegen einem vorherigen gleichgelagerten Verkehrsdelikt behördlich entzogen worden. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell