Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Körperverletzung auf der "Vorkerb" Gau-Algesheim

Ingelheim (ots)

In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag kam es auf der Gau-Algesheimer Kerb zur einer Körperverletzung zum Nachteil eines 21-jährigen Mann aus Wiesbaden. Dieser habe sich mit seinen Freunden gegen Mitternacht auf der "Vorkerb" befunden als man mit einer Gruppe von drei weiteren Männern unterhalten und gemeinsam etwas getrunken habe. Unvermittelt habe einer aus der Gruppe den Wiesbadener ins Gesicht geschlagen, sodass dieser zu Boden gegangen und circa 15 Minuten bewusstlos gewesen sei. Der Wiesbadener wurde durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Die Polizei wurde in dieser Nacht nicht informiert, sodass dieser Vorfall erst im Nachgang bekannt geworden ist.

Wer sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

