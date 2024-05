Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Ockenheim

Ingelheim (ots)

In der Ortslage Ockenheim ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu insgesamt fünf Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gekommen. Bislang unbekannte Täter traten die Außenspiegel der in der Gaulsheimer Straße, sowie in der Frankenstraße geparkten Fahrzeuge ab.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

