Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Bagger in Brand geraten

Bild-Infos

Download

Ingelheim (ots)

Am Mittwoch, den 11.05.2022, um 23:00 Uhr meldete sich ein Anwohner über Notruf, dass soeben ein Bagger in der Selztalstraße in Ingelheim explodiert sei.

Beim Eintreffen der Streife konnte ein in Flammen stehender Bagger im Böschungsbereich des Selzbachs festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Einsatzleiter der Feuerwehr bereits vor Ort. Für die Löscharbeiten wurde die Straße "Am Mühlborn" aus beiden Richtungen komplett gesperrt. Hinweise auf eine Brandstiftung oder sonstige strafrechtliche Relevanz liegen bislang nicht vor. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Am Bagger entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe ins Erdreich sowie in den Böschungsbereich des Selzbachs, erfolgten entsprechende Gegenmaßnahme durch die Feuerwehr, wodurch die Stoffe größtenteils aufgefangen werden konnten. Die Feuerwehr Ingelheim befand sich mit 20 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell