FW Alpen: Wechsel in der Einheitsführung in Menzelen

Am 08. März 2023 wurde Dirk Staymann zum stellvertretender Einheitsführer in Menzelen ernannt. Er folgt damit auf Sebastian Wallner, der nach sechs Jahren aus persönlichen und beruflichen Gründen nicht weiter zur Verfügung stand. Der Freiwilligen Feuerwehr Alpen bleibt er allerdings weiter treu.

Im Rahmen einer Anhörungen am 22. Februar 2023 sprachen sich die Einsatzkräfte der Einheit Menzelen für Dirk Staymann aus, der nun gemeinsam mit Dennis Wierz und Christian Görtz in der Einheitsführung unterstützt. Der Leiter der Feuerwehr Michael Hartjes dankte Sebastian Wallner stellvertretend für die Freiwillige Feuerwehr Alpen für die reibungslose und sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen sechs Jahren.

Weiterhin wurde Christian Görtz die "rheinland-pfälzische Fluthilfemedaille 2021" des Landes Rheinland-Pfalz für seinen Einsatz im Katastrophengebiet im Jahr 2021 verliehen.

