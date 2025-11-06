PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr München

FW-M: Kehrmaschine abgebrannt (Solln)

FW-M: Kehrmaschine abgebrannt (Solln)
München (ots)

Donnerstag, 6. November 2025; 10.57 Uhr

Drygalski-Allee

Zwei Fahrzeuge sind heute Vormittag durch einen Brand erheblich beschädigt worden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Mehrere Personen meldeten der Leitstelle München eine brennende Kehrmaschine im Münchner Süden. Zuvor bemerkte der Fahrer des Fahrzeuges eine Rauchentwicklung und stellte sein Gefährt am Straßenrand ab. In kurzer Zeit breitete sich das Feuer nahezu auf die gesamte Maschine und ein danebenstehendes Auto aus. Eine dichte Rauchsäule wieß den anfahrenden Einsatzkräften so bereits den Weg. Zwei Trupps unter Atemschutz konnten mit dem Schnellangriff eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs das Feuer rasch löschen. Hierbei wurde auch Schaummittel eingesetzt, um zusätzlich zur Kühlwirkung des Wassers eine erstickende Wirkung zu erzeugen. Nach abschließenden Reinigungsmaßnahmen konnte der Einsatz der rund 15 Kräfte nach einer Stunde beendet werden.

Für die Dauer der Tätigkeiten war die Drygalski-Allee stadtauswärts komplett gesperrt.

Zur genauen Brandursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor.

(pes)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Pressekontakt:
Feuerwehr München
Pressestelle
Telefon: 089 / 2353 31311
(Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:30 bis
12:00 Uhr)
E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de

Internet: www.feuerwehr-muenchen.de
Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen
Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen
Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

