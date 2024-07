FW-M: Mann ertrinkt im Karlsfelder See (Karlsfeld)

München (ots) - Montag, 22. Juli 2024; 19.59 Uhr Freidankstraße Eine Matratze ist am Montagabend in einem Reihenhaus in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Brandeinsatz niemand. Gegen 20 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München nach Waldperlach alarmiert. Bei Eintreffen am Einsatzort stellten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung innerhalb des Gebäudes fest. Zwei Atemschutztrupps lokalisierten das Feuer ...

