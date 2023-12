Feuerwehr München

FW-M: Kleinwagenfahrer bei Verkehrsunfall verletzt (Ludwigsfeld)

München (ots)

Donnerstag, 14. Dezember 2023, 23.22 Uhr Otto-Warburg-Straße/Dachauer Straße

Am späten Donnerstagabend ist es im Kreuzungsbereich Otto-Warburg-Straße und Dachauer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde der Fahrer eines Smart mittelschwer verletzt.

Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen einem Lastkraftwagen und einem Kleinfahrzeug. Da laut erster Meldung der Fahrer des Kleinwagens eingeklemmt war, entschied sich der Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle München sowohl Einsatzkräfte der Feuerwehr als auch des Rettungsdienstes an die gemeldete Unfallstelle zu entsenden.

Die Rettungsdienstkräfte übernahmen die Versorgung des im Smart befindlichen Lenkers und die Betreuung des eigenständig ausgestiegenen Lkw-Fahrers. Da der Fahrer des Smart wider Erwarten nicht eingeklemmt war, war die Rettung mittels schweren technischen Geräts nicht notwendig.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und leitete in Zusammenarbeit mit der Polizei verkehrssichernde Maßnahmen ein.

Um den mittelschwer verletzten Fahrer des Kleinwagens so schonend wie möglich aus dem Pkw zu retten, unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst. So konnte der Patient mit einem Rettungsbrett über die Fahrerseite aus dem Sitz gehoben werden. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert.

Nach einer knappen Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Der entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Unfallursache ermittelt das Unfallkommando der Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

