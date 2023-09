Feuerwehr München

FW-M: Wiesn-Zwischenbilanz zum Oktoberfest 2023

München (ots)

Sonntag, 24. September 2023, 09.30 Uhr

Oktoberfest

Wie die letzten Jahre ist die Berufsfeuerwehr München auf dem Festgelände mit bis zu 26 Beamtinnen und Beamten vertreten.

Das Hauptaugenmerk liegt auf der Prävention. Je nach Besucherandrang sind zwischen 2 und 6 Beamtinnen und Beamte der Abteilung Einsatzvorbeugung aus der Veranstaltungssicherheit auf dem Festgelände unterwegs und legen täglich rund 12 Kilometer pro Person zu Fuß zurück. Sie kontrollieren insbesondere die großen Festzelte mindestens einmal täglich. Der Fokus liegt hier auf der Freihaltung der Rettungswege in den Zelten und im Küchenbereich sowie den Rettungswegen auf dem gesamten Festgelände. Hierbei kam es bis Wiesnschluss am gestrigen Samstagabend zu 54 Beanstandungen, davon wurden 34 sofort behoben und 20 wurden nachkontrolliert. Das Zusammenspiel mit den Festwirten, Stand- und Fahrgeschäftbetreibern ist hier wirklich sehr positiv und konstruktiv, um gemeinsam für die Sicherheit auf der Wiesn zu sorgen.

Die Einsatzabteilung ist mit 12 Einsatzkräften und mindestens drei Fahrzeugen von 7.00 bis etwa 1.00 Uhr im Servicezentrum stationiert. An Freitagen, Samstagen und Sonn- und Feiertagen ist zusätzlich ein Veranstaltungs-Direktionsdienst im Einsatz, der als Örtlicher Einsatzleiter vorbenannt ist. Bisher gab es auf dem Oktoberfest 7 Feuerwehreinsätze (Vergleich 2022: 3 Einsätze und 2019: 9 Einsätze).

Neben dem Fahrgeschäftunfall vom ersten Wiesnsamstag kam es noch zu fünf weiteren kleineren technischen Hilfeleistungen (Fahrrad von Gerüst, Schloss von Notausgang entfernen...). Ein Brandereignis an einem Mandelstand ging glücklicherweise sehr glimpflich aus und der Entstehungsbrand wurde durch den Betreiber schon gelöscht. Hier war die Feuerwehr bereits 2 Minuten nach Alarmierung am Stand. Dies zeigt die Notwendigkeit der Brandsicherheitswache auf dem Oktoberfest, um jederzeit in einer frühen Brandentstehung eingreifen zu können.

Die Integrierte Leitstelle arbeitete auf dem Festgelände bis zum gestrigen Wiesnschluss insgesamt 888 Einsätze ab (Vergleich 2022: 1001 Einsätze, 2019: 1595 Einsätze) Die Notarzteinsatzfahrzeuge sind hierbei zu 59 Einsätzen ausgerückt. (Vergleich 2022: 79 Einsätze, 2019: 95 Einsätze). Hierbei gibt es eine kleine Unschärfe, da hier nur die Einsätze auf dem Oktoberfest gezählt sind. Einsätze, welche die Wiesn-Notarzteinsatzfahrzeuge außerhalb der Wiesn fahren, sind hier nicht mitgezählt. Es sind bis zu 3 zusätzliche Notarzteinsatzfahrzeuge für die Sicherheit in und um das Oktoberfest im Einsatz.

An diesem und am nächsten Wochenende sind in gewohnter Weise wieder Kollegen der Berufsfeuerwehr Bozen zur Unterstützung in der Leitstelle im Einsatz. Sie übernehmen die Funktion des Dolmetschers für unsere zahlreichen italienischen Gäste bei Notrufen. Hier nochmals ein herzliches Dankeschön.

Insgesamt eine sehr positive Entwicklung des Einsatzgeschehens. Aus unserer Sicht kann es gerne so weitergehen, wir stehen natürlich für die Sicherheit auf der Wiesn weiterhin mit vollem Einsatz bereit.

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell