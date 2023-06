FW-M: Ast bringt Camper in Gefahr (Langwied)

München (ots) - Seit mehreren Tagen steigen sprunghaft die Telefonanrufe in der Leitstelle München, genauso wie in allen anderen Leitstellen Bayernweit an. Daher hat der Verband bayerischer Leitstellenbetreiber e.V. eine Presseinformation zu dieser Thematik veröffentlicht: PRESSEINFORMATION Notruf-Anstieg: Android-Update sorgt für Flut von Anrufen. Leitstellen appellieren an die Bevölkerung. Immer mehr Handys lösen ...

mehr