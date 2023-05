FW-M: Mama auf Balkon ausgesperrt (Neuperlach)

München (ots) - Montag, 1. Mai 2023, 19.29 Uhr Hermann-Weinhauser-Straße Bei einem Küchenbrand in Berg am Laim sind durch einen Nachbarn erste Löschmaßnahmen eingeleitet worden. Ein größeres Feuer wurde dadurch verhindert. Eine Nachbarin bemerkte den Brand in der Erdgeschosswohnung, alarmierte die Feuerwehr und klingelte die Wohnungsinhaberin mit ihrer Tochter aus der Wohnung. Sie konnten sich dadurch rechtzeitig ...

mehr