FW-M: Neujahrsempfang 2023 (Stadtgebiet)

Donnerstag, 12. Januar 2023, 20.00 Uhr

Alter Rathaussaal

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause fand am Donnerstagabend wieder der Neujahrsempfang des Stadtfeuerwehrverband München (SFV) im Alten Rathaussaal statt.

Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble begrüßte in seiner Funktion als Vorsitzender des SFV die geladenen Gäste und erntete für seine Eröffnungsrede gleich im Anschluss von Oberbürgermeister Dieter Reiter -mit einem Augenzwinkern- die lobende Worte: "Die kürzeste Begrüßung, an die ich mich erinnern kann."

Da sich in den letzten Jahren viele herausragende Ereignisse quasi die Klinke in die Hand gaben, lobte das Stadtoberhaupt das Engagement aller Einsatzkräfte. Es mussten Lösungen für Probleme gefunden werden, die im Vorfeld niemand für möglich gehalten hatte. Als Beispiele führte er die Mitarbeit in diversen Krisenstäben, die Unterstützung beim Contact-Tracing-Team während der Coronapandemie, die schnelle Hilfe bei Unterstützungskonvois oder der Bereitstellung und dem Betrieb von Unterkünften für Geflüchtete im Kontext des schrecklichen Angriffskrieges auf die Ukraine an. Er zeigte auch den Rückhalt der Stadtpolitik für die Feuerwehr auf, indem er auf aktuell laufende und geplante Baumaßnahmen sowie auf die kürzlich durch den Stadtrat genehmigten Fahrzeugbeschaffungen einging. Überdies fand der Oberbürgermeister in seiner Rede auch die Zeit, auf die durchaus auch emotionalen, aktuellen Ereignisse von Gewalt gegen Einsatzkräfte einzugehen und sich demonstrativ auf die Seite der Rettungskräfte zu stellen.

Im Anschluss ehrte Wolfgang Schäuble einen Mitarbeiter aus dem Hause der Branddirektion. Christian Gründhammer rettete in seiner Freizeit im Jahr 2021 eine Familie vor dem Ertrinken. Diese war mit Ihrem Boot im Starnberger See gekentert. Für seine Verdienste erhielt Herr Gründhammer die goldene Ehrennadel der Berufsfeuerwehr.

Eine weitere Ehrung konnte Claudius Blank, Stadtbrandrat und 1. Stellvertretender Vorsitzender des SFV, an den 13-jährigen Constantin Uhl verleihen. Als sein Stiefvater einen Kreislaufstillstand erlitt, begann der Junge sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Später wies er die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ein. Der erfolgreich wiederbelebte Mann konnte aufgrund des schnellen und beherzten Eingreifens schon nach einer Woche ohne Folgen aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Zu guter Letzt ernannte Claudius Blank einige verdiente ehemalige Funktionäre des Stadtfeuerwehrverbands aufgrund ihrer Leistungen für das Münchner Feuerwehrwesen zu Ehrenmitgliedern des Verbands. Alle Ernannten waren lange Jahre im Vorstand des Verbands tätig. Rupert Saller, Albert Ederer und Peter Fischer erhielten in diesem Zuge auch die Ehrenmedaille des Stadtfeuerwehrverbands. Der vierte im Bunde, Kurt Franz, konnte bereits im Jahr 2019 mit der Medaille ausgezeichnet und im Jahr 2021 zum Ehrenmitglied ernannt werden. Aufgrund der Pandemie ergab sich jedoch erst jetzt die Gelegenheit, dies in angemessenem Rahmen zu feiern.

Einen umfangreichen Rückblick hatte dann Wolfgang Schäuble zu leisten. Schließlich umfasste dieser die vergangenen drei Jahre mit all seinen Herausforderungen, für die er sich bei allen Beteiligten bedankte - egal ob Hilfskräfte, Entscheider*innen der Feuerwehren oder der Politik. Zudem stellt er die neue repräsentative Kleidung der Freiwilligen Feuerwehr vor, die zu diesem Ereignis das erste Mal ausgeführt werden durfte. Auch einen kurzen Ausblick in die Zukunft auf nicht minder große Aufgaben wagte der Vorsitzende noch. Sowohl die Politik als Rahmengeber als auch die beauftragten Behörden und Organisationen werden noch lange beschäftigt sein, um wieder eine Resilienz gegen viele unvorhersehbare Situationen aufbauen zu können. Den offiziellen Teil der Veranstaltung schloss er mit der Aufforderung, dass sich alle Anwesenden im Anschluss nun wieder in die gesellige Kunst des Netzwerkens stürzen sollen.

