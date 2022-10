Feuerwehr München

FW-M: Zimmerbrand mit zwei verletzten Personen (Altstadt-Lehel)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Freitag, 21. Oktober 2022, 1.57 Uhr

Sendlinger Straße

In der Nacht auf Freitag wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem Zimmerbrand in der Innenstadt alarmiert.

Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung und Feuerschein in einer Wohnung im vierten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster. Umgehend wurde ein Löschangriff über das Treppenhaus eingeleitet. Zeitgleich wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Der Atemschutztrupp konnte das Feuer zügig löschen. Der Bewohner und die Bewohnerin wurden durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine Münchner Klinik gebracht. Sie erlitten bei den eigenen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung.

Die Feuerwehr belüftete den betroffenen Bereich und kontrollierte die angrenzenden Wohnungen.

Der Sachschaden wird auf zirka 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(jän/ost)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell