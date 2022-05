Feuerwehr München

FW-M: Sieben Verletzte nach Verkehrsunfall (Schwabing-Freimann)

München (ots)

Sonntag, 8. Mai 2022, 12.23 Uhr

Föhringer Ring

Am Sonntagmittag ist es auf dem Föhringer Ring zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und sieben verletzten Personen gekommen.

Aus noch nicht geklärter Ursache stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Ein weiterer Pkw konnte nicht mehr ausweichen und stieß in die verunfallten Fahrzeuge. Die alarmierten Einsatzkräfte vom Rettungsdienst und Feuerwehr versorgten die Verletzten und transportierten die drei Schwerverletzten in Schockräume Münchner Kliniken. Die restlichen vier Beteiligten wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls in Münchner Kliniken. Die Straße war während des Einsatzes komplett gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(jän)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell