Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Brautpaar öffnet sich die Tür in ihren neuen Lebensabschnitt

Bild-Infos

Download

Tönisvorst (ots)

Nachdem sich unser Kamerad René Peschken und seine Frau Jeanette im Juli des vergangenen Jahres bereits standesamtlich trauten, haben Sie sich am gestrigen Samstag, den 08.07.2023, in einer freien Trauung am Nordbahnhof Krefeld erneut das Ja-Wort gegeben.

Kennengelernt haben sich der gelernte Elektroniker und die Optikerin beim Eishockey und beschreiten seit 2009 nunmehr den gemeinsamen Lebensweg.

Bei sommerlichen Temperaturen ließ es sich eine kleine Abordnung der Feuerwehr Tönisvorst nicht nehmen, dem Brautpaar zu gratulieren. Hierbei musste René symbolisch eine Tür für den neuen Lebensabschnitt mittels Draht öffnen. Im Anschluss zeigte Rene, dass er nicht nur filigran arbeiten kann, sondern stellte auch seine Kraft unter Beweis und zerteilte einen Feuerwehrschlauch mit einer Axt.

Wir wünschen dem Brautpaar, auch auf diesem Wege, alles erdenklich Gute für die gemeinsame Zukunft.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell