FW Tönisvorst: Jahreshauptversammlung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst -Staffelübergabe vom langjährigen ersten Vorsitzenden

Tönisvorst

Zu ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung trafen sich die 28 Mitglieder des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr im Gerätehaus des Löschzuges Vorst. Dabei konnte der Musikzug im Jahr 2022 trotz aller Einschränkungen auf immerhin 39 Auftritte zurückblicken. Diese fanden bei den verschiedensten Anlässen wie etwa Schützenfeste, kirchliche Aktivitäten oder St. Martinszüge in Tönisvorst und der Umgebung statt. Hinzu kommen noch Auftritte im Rahmen von Jubilar-Ehrungen oder Geburtstagsständchen für die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst. Nach 15 Jahren als erster Vorsitzender übergab der bisherige Leiter des Musikzuges, Klaus Kohnen, sein Amt an Patrick Loyen. Dieser ist zukünftig für die Geschicke der musikalischen Einheit der Freiwilligen Feuerwehr verantwortlich. Jens Griese, der Leiter der Tönisvorster Feuerwehr, dankte Klaus Kohnen herzlich für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren und wüschen Patrick Loyen ein gutes Gelingen. Auch weitere Veränderungen für die Zukunft beschlossen die Mitglieder. Zum einen findet das musikalische Repertoire eine Ergänzung, die besser an die aktuelle Besetzung angepasst ist. Zum anderen änderten sich die Zeiten der Probe. Diese findet nun im Wechsel donnerstags und freitags abends statt. Abschließend wurden langjährige Mitglieder geehrt und ausgezeichnet. So ist Paul Schmitz seit 25 Jahren und Markus Kothen bereits seit 40 Jahren aktives Mitglied im Musikzug.

Musiker, oder solche die es gerne werden möchten, sind immer herzlich willkommen. Die Proben finden wechselnd donnerstags und freitags von 20 bis 22 Uhr im Feuerwehr-Gerätehaus an der Vorster Lindenallee statt. Alle Informationen gibt es beim ersten Vorsitzenden Patrick Loyen (E-Mail: patrick.loyen@feuerwehrtoenisvorst.de).

