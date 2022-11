Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebstahl eines Motorrollers misslingt.

Lippe (ots)

Diebe haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (28. - 29. November 2022) versucht, einen Motorroller von einem Parkplatz an der Behringstraße zu stehlen. Der Eigentümer hatte den Roller der Marke "Kwan Yang" verschlossen auf dem zu einem Mehrfamilienhaus gehörigen Stellplatzt geparkt. Die Täter versuchten vergeblich den Roller zu starten und ließen ihn dann in einem Gebüsch, in der Nähe des Parkplatzes, zurück. Wer diesbezüglich etwas beobachtet hat, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell