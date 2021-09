Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Mosebeck. Mit Gegenverkehr kollidiert.

Lippe (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein 19-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Barntruper Straße mit dem Gegenverkehr. Der junge Mann wollte von der Beschleunigungsspur in Fahrtrichtung Charles-Lindbergh-Ring in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei zog er mit seinem VW jedoch in den Gegenverkehr und stieß mit dem Audi eines 60-Jährigen zusammen. Beide Männer sowie die 80-jährige Beifahrerin im Audi wurden leicht verletzt und von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 18 000 Euro. Hinweise zum Unfallverlauf erbittet das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090.

