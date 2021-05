Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Rasenmähroboter und Gartengerät gestohlen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Unbekannte einen Rasenmähroboter aus einem Garten in der Straße "Am Langen Grund". In der gleichen Nacht wurden außerdem Gartenwerkzeug, ein Rasentrimmer und ein Hochentaster aus zwei Schuppen auf anderen Grundstücken der gleichen Straße entwendet. Sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter 05222 98180 entgegen.

