POL-LIP: Lage. Werkzeug gestohlen.

Zwischen Sonntag- und Montagabend verschafften sich Einbrecher Zugang zu dem Anbau einer Garage in der Afrikastraße. Die Täter knackten das Schloss an der Tür und entkamen mit zwei Motorsägen und einem Akkuschrauber. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

