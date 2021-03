Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Einbrecher vom Eigentümer überrascht.

Lippe (ots)

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am frühen Freitagmorgen Zutritt zu dem Grundstück eines Einfamilienhauses am Tulpenweg. Gegen 2:15 Uhr knackte der Täter das Vorhängeschloss eines Schuppens und suchte dort nach Wertgegenständen. Anschließend wollte der Einbrecher noch in das Haus eindringen. Durch das Einschlagen der Glasscheibe eines Fensters weckte er einen Hausbewohner, der den Einbrecher ansprach, noch bevor er ins Haus gelangen konnte. Der Einbrecher flüchtete umgehend. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann, der nicht weiter beschrieben werden kann, blieb erfolglos. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

