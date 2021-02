Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Zigarettenautomat angegangen.

Lippe (ots)

Eine Zeugin beobachtete am frühen Montagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Straße "Am Bahnhof" in Bösingfeld, wie zwei männliche Täter mit einer Flex versuchten einen Zigarettenautomaten zu öffnen und rief die Polizei. Einer der Täter soll mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein. Am Zigarettenautomaten konnten eindeutige Aufbruchspuren festgestellt werden, ob Bargeld oder Zigaretten entwendet wurden, wird derzeit noch geprüft. Da sich die Täter vermutlich gestört fühlten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, richten ihre Hinweise bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

