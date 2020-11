Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Graffiti an Schulen.

Am Wochenende beschmierten Unbekannte zwei Schulgebäude in der Schulstraße. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mehrere Wände und ein Holzschiff auf dem Schulhof besprüht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Um Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung bittet das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05222 98180.

