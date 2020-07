Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Alkoholisiert im Pkw unterwegs

Lippe (ots)

(LW) Eine 20-jährige junge Dame aus Blomberg wurde aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise am frühen Samstagmorgen gegen 02.15 Uhr in Detmold in der Karl-Ehlers-Straße durch Beamte der Polizeiwache Detmold kontrolliert. Dabei stellten die Beamten schnell fest, dass die Frau vor Antritt der Fahrt Alkohol konsumiert hatte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Da die Blombergerin nach Erteilung der Fahrerlaubnis noch im Bereich der "Probezeit" war, galt für sie, unabhängig vom tatsächlichen Alkoholkonsum beim Führen von Kraftfahrzeugen, die 0,0-Promille-Grenze.

