Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tageswohnungseinbrecher erbeuten Gold und Schmuck.

Lippe (ots)

Der Wert von gestohlenem Schmuck und Gold, den Tageswohnungseinbrecher am Dienstag erbeuteten, steht noch nicht fest. Unklar ist auch, wie die Einbrecher zwischen zirka 11 und 13:15 Uhr in das Einfamilienhaus in der Heldmannstraße gelangen konnten. Die Täter durchsuchten das Haus und entkamen unerkannt mit dem Diebesgut. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

