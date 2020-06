Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Langenholzhausen. Hund vertreibt Einbrecher.

Lippe (ots)

Das Anschlagen eines Hundes hat am frühen Montagmorgen vermutlich dazu geführt, das Einbrecher nicht in ein Haus in der Straße Hellinghausen gelangen konnten. Die Unbekannten versuchten gegen 4:30 Uhr eine Eingangstür des Hauses aufzubrechen. Offensichtlich gaben sie den Einbruchsversuch aufgrund des Bellens des Hundes auf. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

