Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Spielekonsolen geklaut.

Lippe (ots)

Zwei Spielekonsolen der Marke Nintendo im Wert von knapp 700 Euro entwendeten drei Diebe am Mittwochnachmittag aus einem Elektrofachmarkt an der Hoffmannstraße. Gegen 16:15 Uhr wollten die Frau und zwei Männer das Geschäft mit dem Diebesgut verlassen, als sie ein 50-jähriger Angestellter ansprach. Einer der Täter schubste den Angestellten zur Seite, so dass die Diebe flüchten konnten. Alle drei sind etwa 20-25 Jahre alt. Die Frau hat rotes, schulterlanges Haar und trug zur Tatzeit weiße Oberbekleidung, eine Jeans und Flip-Flops. Die beiden männlichen Täter hatten kurzes, blondes Haar. Einer trug ein schwarzes T-Shirt, eine kurze Jeans und weiße Sneaker. Der zweite hatte ein weißes T-Shirt und eine kurze, schwarze Hose an. Dieser trug auch einen Rucksack bei sich. Hinweise zu den Dieben nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell