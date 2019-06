Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. VW beschädigt.

Lippe (ots)

Am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand der Langenbergstraße abgestellten VW Beetle. Die Reparatur am vorderen linken Kotflügel kostet etwa 1.000 Euro. Der unbekannte Fahrer, der den VW zwischen zirka 6 und 18 Uhr beschädigte, verließ den Unfallort ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

