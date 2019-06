Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kratzer auf dem Audi.

Lippe (ots)

Am Dienstag stellte ein 49-jähriger Mann aus Detmold gegen 14:50 Uhr seinen grauen Audi auf dem Kundenparkplatz des OBI-Baumarktes ab. Als er 10 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, hatte ein Unbekannter Kratzer in den Lack der Motorhaube geritzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

