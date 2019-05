Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Navi gestohlen

(MK) Erst am Sonntag wurde der Polizei in Bad Salzuflen der Aufbruch eines Pkw in der Straße "Am Ostpark" gemeldet. Dort stellte die Autobesitzerin ihren schwarzen Toyota am Dienstag dem 21.05.2019 auf einem Parkstreifen ab und bemerkte am gestrigen Sonntag gegen 09.00 Uhr eine eingeschlagene Scheibe. Aus dem Pkw wurde ein mobiles Navigationsgerät entwendet. Der Gesamtschaden beträgt 500 Euro. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

