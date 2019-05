Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Versuchter Diebstahl aus Wohnmobilen

Lippe (ots)

(MK) In der Zeit von Samstag 08:30 Uhr bis Sonntag 14:30 Uhr versuchten sich unbekannte Täter Zutritt zu zwei an der Waldstraße in Höhe des Imkerwegs abgestellten Wohnmobilen zu verschaffen. Dies misslang den Tätern, jedoch verursachten sie aber einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer in dem Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht hat, melde sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

