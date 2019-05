Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Nach Streit Pkw beschädigt

Lippe (ots)

(MK) Der Besitzer eines VW Beetle wurde am Sonntag gegen 07.00 Uhr als Anwohner im Bereich der Käthe-Kolwitz-Straße durch lautes Schreien aus dem Schlaf gerissen. Bei diesem Streit auf der Straße habe eine Person einer anderem lautstark nachgerufen und es hat wohl auch einige sehr laute Geräusche gegeben. Der Anwohner machte sich zunächst keine weiteren Gedanken dazu und stellte erst am Nachmittag fest, dass sein Pkw durch Tritte und Kratzer beschädigt wurde. Es entstand hier ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330 zu melden.

