Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Kripo tauscht Smartphone gegen Aussage.

Lippe (ots)

Spaziergänger hörten am frühen Sonntagmorgen ungewöhnliche Geräusche vom Gelände des Sportplatzes an der Soorenheider Straße. Als sie nachschauten, fanden sie neben einem frisch aufgetragenen Graffiti an einer Wand des Sporthauses auch ein Handy der Marke Huawei sowie einige Sprühdosen. Die Farbschmierer flüchteten derweil in einem PKW mit Kennzeichen aus Lippe vom Tatort. Der Sachschaden an der Hauswand beträgt etwa 200 Euro. Die Kripo Lage bittet den Graffiti-Künstler darum, sich unter der Rufnummer 05232 / 95950 zu melden. Im Gegenzug erhält dieser sein am Tatort zurückgelassenes Smartphone zurück.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell