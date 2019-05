Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfallbeteiligter Fahrradfahrer gesucht.

Lippe (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 9:50 Uhr im Johannettental ein Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 49-jährige Fahrer eines Kias aus Hameln fuhr auf der Straße Johannettental in Richtung Hornschen Straße. An der Kreuzung näherte sich auf dem Radweg ein Mann mit einem blauen Fahrrad. Es kam zu einer Kollision, bei der der Fahrradfahrer dem 49-Jährigen hinten ins Auto fuhr. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten entfernte sich der Radfahrer jedoch von der Unfallstelle. Möglicherweise hat sich der Fahrradfahrer bei dem Aufprall leicht verletzt. Die Polizei bittet den Fahrradfahrer oder Hinweisgeber auf den Radfahrer, sich bei dem zuständigen Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu melden.

