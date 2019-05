Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Betrunkener Autofahrer beschädigt 4 Pkw

Lippe (ots)

In stark alkoholisiertem Zustand hat ein 34-jähriger Salzufler Pkw-Fahrer am Freitagabend in der Breslauer Straße vier weitere Fahrzeuge beim Vorbeifahren beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. EUR20.000,-. Dem Verursacher musste im Anschluss an die Unfallaufnahme auf der Wache Salzuflen eine Blutprobe entnommen werden. Hierbei leistete er Widerstand. Den Salzufler erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren und sein Führerschein wurde sichergestellt.

