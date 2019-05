Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Auto geklaut und betrunken gefahren.

Ein 27-jähriger Lagenser entwendete Samstagabend einen vor einem Imbiss in der Friedrichstraße abgestellten Pkw. Anschließend fuhr er mit dem Wagen zu einem Lokal in der Langen Straße. Hier gab er ggü. dem Personal unumwunden zu, gerade einen Pkw entwendet zu haben. Bei der Überprüfung der Person durch die hinzugerufene Polizei wurde zudem festgestellt, dass der Lagenser erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und von Betäubungsmitteln stand. Etwa zeitgleich wurde bei der Polizeiwache in Detmold der Diebstahl des Pkw angezeigt. Der Lagenser ist nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei seiner Durchsuchung wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

