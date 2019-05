Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Sprinter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstag und Samstagmorgen wurde in der Thusneldstraße in Detmold ein auf einem Grundstück abgestellter Sprinter aufgebrochen und diverses Werkzeug entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiwache oder die Kriminalpolizei in Detmold, 05231-6090.

