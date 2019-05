Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Pkw beschädigt

Lippe (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde ein an der Lageschen Straße in Detmold abgestellter silberner VW Polo beschädigt. Ein bislang Unbekannter lief über den Wagen und beschädigte so die Motorhaube. Hinweise bitte an die Polizeiwache oder die Kriminalpolizei in Detmold, 05231-6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell