Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Feuer in Waldstück.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter steckten gegen 19 Uhr am Montagabend ein Waldstück zwischen den Straßen "Gergerloh" und "Walkenmühle" in Brand. Zeugen wurden auf das Feuer an einer dichten Stelle des Waldes aufmerksam, nachdem sie einen Knall gehört hatten. Die von den Zeugen benachrichtigte Feuerwehr löschte den Brand, der etwa 20 qm des Waldes in Mitleidenschaft zog. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Hinweise auf mögliche Verursacher des Feuers nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell