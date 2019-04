Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Büroräume.

Lippe (ots)

Über Ostern sind Unbekannte zwischen Samstagmittag und Montagabend in Büroräume einer Kanzlei an der Osterstraße eingedrungen. Die Täter zerstörten die Scheiben von zwei Fenstern und einer Balkontür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Über mögliches Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Die Täter verursachten einen Sachschaden von zirka 3000 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

