Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - mit Krad von der Fahrbahn abgekommen

Lippe (ots)

(LW) Ein 47-jähriger Kradfahrer aus dem Kalletal befuhr am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr die Straße "Am Turm" von Eschenbruch aus in Richtung Blomberg. In einer Rechtskurve kam er mit seiner Honda, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt dem Klinikum in Lemgo zugeführt. Das Krad, an dem ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand, wurde abgeschleppt.

