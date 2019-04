Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Frontscheibe an Auto beschädigt.

Lippe (ots)

Zwischen 17 Uhr am Ostersonntag und 12 Uhr am Ostermontag beschädigten unbekannte Täter einen Opel Zafira. Der Halter hatte seinen silbernen Wagen in der Große-Horst-Straße auf einer Grundstückzufahrt geparkt. Am Montagmittag entdeckte er, dass die Frontscheibe des Opels gesprungen war. Wie der Sprung verursacht wurde, ist unklar. Der Sachschaden beträgt etwa 700 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

