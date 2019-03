POL-LIP: Detmold. Einbrecher stehlen Elektrogeräte

Polizei Lippe

(KL) Unbekannte Täter drangen am Donnerstag, 21.03.2019, in eine Wohnung in der Thusneldastraße ein und ließen zahlreiche Elektrogeräte mitgehen.

Ein 50-jähriger Bewohner verließ morgens gegen 08:00 Uhr die Wohnung. Als er mittags zurückkehrte, bemerkte der Detmolder die durchwühlten Räume. Die Täter hatten es insbesondere auf eine Stereoanlage, Spielekonsolen, einen DVD-Player, ein iPad und eine Kamera abgesehen.

Wer in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Thusneldastraße gemacht hat, meldet sich bitte unter der 05231-6090 bei der Polizei in Detmold.

