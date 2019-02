Polizei Lippe

Am Mittwoch registrierte die Polizei zahlreiche Fälle in denen sich die Anrufer als Polizeibeamte ausgaben. In den meisten Fällen reagierten die Menschen richtig. Sie beendeten das Gespräch unmittelbar! Diese Betrüger gaben vor, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei oder dass gegen Bankangestellte ermittelt werde. Es gibt allerdings noch etliche andere Varianten, die diese Straftäter vorgaukeln, um an das Geld anderer Leute zu gelangen. In einem Fall telefonierten die falschen Polizisten gleich mehrfach mit einem 84-jährigen Mann aus Detmold. Sie überredeten ihn Geld von der Bank abzuheben. Um sicher zu gehen, dass der Mann das Geld auch zu Hause habe, wurden die Geldscheinnummern abgefragt. Anschließend suchte einer der Betrüger den Detmolder tatsächlich an seiner Wohnanschrift an der Bandelhöhe auf. Als der ältere Herr dann richtigerweise einen Dienstausweis zu sehen verlangte, entfernte sich der Mann wieder, so dass kein monetärer Schaden entstanden ist. Der Täter an der Haustür kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 175 - 180 cm groß, schlank, spricht hochdeutsch, bekleidet war er mit Bluejeans, einer dunkelblauen und kurzen Windjacke sowie mit Sportschuhen mit durchgängig weißer Sohle. Auch in anderen Teilen Lippes haben die Betrüger vornehmlich ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger angerufen. Mit weiteren derartigen Betrugsversuchen ist dementsprechend zu rechnen. Hinweise zu der beschriebenen Person in der Bandelhöhe oder Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090. Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay. Legen Sie sofort auf! Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die 110. Schildern Sie der richtigen Polizei den Sachverhalt. Die Polizei erfragt telefonisch keine Bankdaten wie Kontonummer und Kontostand oder Inhalte von Schließfächern. Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld oder Wertsachen. Die Polizei wird Sie niemals auffordern, Wertsachen und Geld an einen vermeintlichen Polizisten zu übergeben. Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

