Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Unfallflüchtiger verrät sich durch eindeutige Spuren.

Lippe (ots)

(AK) In der Nacht zum heutigen Sonntag, gegen 03:40 Uhr, kam es auf der Hindenburgstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend flüchtete. Ein aufmerksamer Zeuge hörte einen lauten Knall und stellte anschließend fest, dass eine Straßenlaterne an der Einmündung Hindenburgstraße/Mademannstraße stark beschädigt wurde. Von der Laterne führte eine Spur von Betriebsflüssigkeiten durch die Innenstadt bis zu einem Wohnhaus, wo ein stark beschädigter Audi parkte. Der Zeuge folgte dieser Spur und informierte die Polizei. In diesem Wohnhaus konnte ein 26-Jähriger als Unfallfahrer ermittelt werden. Er gab an, dass er eingeschlafen sei und deshalb mit der Straßenlaterne kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5 000 Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten.

