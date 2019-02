Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hagen. Schuppen aufgebrochen.

Lippe (ots)

(AK) In der Zeit vom letzten Sonntag, 03.02.2019 bis Donnerstagnachmittag wurde in einen Schuppen auf dem Vereinsgelände am Sportplatz eingebrochen. Die Einbrecher erbeuteten zwei Kabeltrommeln und zwei Gartengeräte im Wert von ca. 700 Euro. Hinweise erbittet die Kripo Lage unter Tel. 05232/95950.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell