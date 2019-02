Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Schwarzer Fiat Panda aufgebrochen.

Lippe (ots)

(AK) Am Samstag, zwischen 15:15 Uhr und 15:25 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Triftenstraße ein schwarzer Fiat Panda aufgebrochen. Der Täter durchsuchte anschließend eine Einkaufstasche, die auf dem Beifahrersitz lag. Er konnte keine Beute machen. Hinweise erbittet die Kripo in Lage unter Tel. 05232/95950.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell