POL-LIP: Bad Salzuflen. Ostwestfalenstraße nach Verkehrsunfall gesperrt.

Lippe (ots) - Am Montagmorgen musste die Ostwestfalenstraße zwischen der Bextener Straße und dem Kreisel Oerlinghauser Straße für zwei Stunden wegen eines Verkehrsunfalls voll gesperrt werden. Gegen 05.30 Uhr war ein 31-Jähriger in seinem Mazda in Richtung Lemgo unterwegs und verlor etwa in Höhe der Überführung Bohlenstraße die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam zunächst nach rechts von der Straße ab und krachte gegen die Leitplanke. Von dort aus schleuderte der Wagen dann wieder zurück auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Opel eines in Richtung Bielefeld fahrenden 61-Jährigen kollidierte. Der Mazda-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Opel-Fahrer kam mit leichteren Verletzungen davon. Beide Männer sind ins Klinikum gefahren worden. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehr kümmerte sich um die aus den Autos ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten. Gegen 07.30 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell