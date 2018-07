POL-LIP: Detmold. Autofahrer wurde handgreiflich.

Lippe (ots) - Auf der Stoddartstraße ist bereits am 3. Juli (Dienstag) ein 21-jähriger Auslieferungsfahrer von einem anderen Autofahrer geschlagen worden. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise nach der Attacke. Gegen 15.45 Uhr war der 21-Jährige in seinem Auslieferungsfahrzeug unterwegs und bog aus einer Grundstücksausfahrt auf die Stoddartstraße ein. Dabei übersah er ein von links kommendes und vorfahrtberechtigtes Fahrzeuggespann, bestehend aus einem blauen VW Caddy und einem Anhänger, dessen Fahrer leicht abbremsen musste. Es kam nicht zu einer Berührung der Fahrzeuge. An der nächsten Kreuzung (Oerlinghauser Straße) musste der 21-Jährige bei Rotlicht warten, was den Beifahrer des nachfolgenden Caddy-Gespanns veranlasste aus dem Fahrzeug auszusteigen und den Vordermann zur Rede zu stellen. Im Verlauf des Gesprächs wurde der 21-Jährige von dem Beifahrer des Caddys ins Gesicht geschlagen. Der Gespannfahrer war bereits weggefahren, kam aber nach kurzer Zeit zurück und holte seinen Beifahrer wieder ab. Die Polizei bittet nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich zu melden. In unmittelbarer Nähe der Kreuzung Oerlinghauser Straße war zu der Zeit eine kleine Baustelle, in der ein Arbeiter tätig war und die Situation offensichtlich verfolgte. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 05231 / 6090 mit dem Verkehrskommissariat Detmold in Verbindung zu setzen.

